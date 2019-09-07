У НАТО привітали повернення українців та закликали РФ звільнити всіх ув’язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У НАТО привітали повернення українців, яких раніше утримувала на своїй території Росія. З такою заявою виступив прессекретаря НАТО Оани Лунгеску, інформує УНН.
“Ми вітаємо те, що українські моряки, захоплені Росією в листопаді минулого року, а також кінорежисер Олег Сенцов, нарешті повернулися додому. Це крок у правильному напрямку”, — йдеться у повідомленні.
У НАТО також закликали Росію виконати всі свої зобов’язання по Мінським угодами, включаючи звільнення всіх ув’язнених.
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Прессекретар також зазначив, що “як і раніше важливо встановити істину і встановити відповідальність за повалення рейсу MH17 відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй”.
Як писав УНН, в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.
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