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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107041 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111218 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117421 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123533 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150016 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149828 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В НАТО приветствовали возвращение украинцев и призвали РФ освободить всех заключенных

В НАТО приветствовали возвращение украинцев и призвали РФ освободить всех заключенных

Киев  •  УНН

 • 11347 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В НАТО приветствовали возвращение украинский, которых ранее удерживала на своей территории Россия. С таким заявлением выступил прессекретар НАТО Оаны Лунгеску, информирует УНН.

“Мы приветствуем то, что украинские моряки, захваченные Россией в ноябре прошлого года, а также кинорежиссер Олег Сенцов, наконец вернулись домой. Это шаг в правильном направлении”, — говорится в сообщении.

В НАТО также призвали Россию выполнить все свои обязательства по Минским соглашениями, включая освобождение всех заключенных.

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Пресс-секретарь также отметил, что “по-прежнему важно установить истину и установить ответственность за свержение рейса MH17 соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций”.

Как писал УНН, в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

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