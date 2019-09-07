В НАТО приветствовали возвращение украинцев и призвали РФ освободить всех заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В НАТО приветствовали возвращение украинский, которых ранее удерживала на своей территории Россия. С таким заявлением выступил прессекретар НАТО Оаны Лунгеску, информирует УНН.
“Мы приветствуем то, что украинские моряки, захваченные Россией в ноябре прошлого года, а также кинорежиссер Олег Сенцов, наконец вернулись домой. Это шаг в правильном направлении”, — говорится в сообщении.
В НАТО также призвали Россию выполнить все свои обязательства по Минским соглашениями, включая освобождение всех заключенных.
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Пресс-секретарь также отметил, что “по-прежнему важно установить истину и установить ответственность за свержение рейса MH17 соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций”.
Как писал УНН, в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.
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