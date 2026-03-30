Обесточивание в семи областях из-за вражеских атак, графиков не прогнозируют

Часть жителей в семи областях остались без света из-за атак рф, графиков отключений по Украине сегодня не ожидается, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, отметили в министерстве.

"Сегодня применение ограничений не прогнозируется", - указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, но использование мощных электроприборов целесообразно перенести на период с 11:00 до 16:00 и потреблять электроэнергию экономно в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

