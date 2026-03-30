Знеструмлення у семи областях через ворожі атаки, графіків не прогнозують
Київ • УНН
Через атаки рф без світла залишилися жителі семи областей України. Міненерго не планує вводити графіки відключень, енергетики ведуть відновлювальні роботи.
Частина жителів у семи областях залишилися без світла через атаки рф, графіків відключень по Україні сьогодні не очікується, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, зазначили в міністерстві.
"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується", - вказали у Міненерго.
За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, але користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 11:00 до 16:00 і споживати електроенергію ощадливо у вечірні години - з 18:00 до 22:00.
