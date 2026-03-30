Знеструмлення у семи областях через ворожі атаки, графіків не прогнозують

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Через атаки рф без світла залишилися жителі семи областей України. Міненерго не планує вводити графіки відключень, енергетики ведуть відновлювальні роботи.

Частина жителів у семи областях залишилися без світла через атаки рф, графіків відключень по Україні сьогодні не очікується, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, зазначили в міністерстві.

"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується", - вказали у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, але користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 11:00 до 16:00 і споживати електроенергію ощадливо у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Хмельницька область
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго