Знеструмлення у семи областях через ворожі атаки, графіків не прогнозують

Частина жителів у семи областях залишилися без світла через атаки рф, графіків відключень по Україні сьогодні не очікується, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання - повідомили у Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, зазначили в міністерстві.

"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується", - вказали у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, але користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 11:00 до 16:00 і споживати електроенергію ощадливо у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

