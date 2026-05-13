Новые договоренности по Drone Deals и оборонному сотрудничеству — Зеленский подвел итоги саммита "Бухарестской девятки"

Президент Украины Владимир Зеленский, подбивая итоги саммита "Бухарестской девятки", заявил о новых договоренностях относительно формата Drone Deals и оборонного сотрудничества ради большей безопасности в Украине и Европе, передает УНН.

Саммит "Бухарестской девятки" – важный и нужный формат. Сегодня мы работали вместе со странами B9 – Румынией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Словакией, Чехией, Болгарией и Венгрией, – а также Северной Европы – Финляндией, Данией, Исландией, Норвегией и Швецией. Главное – есть конкретные результаты. Новые договоренности по формату Drone Deals, оборонному сотрудничеству ради большей безопасности в Украине и Европе - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня украинский опыт и военная экспертиза действительно имеют значение для партнеров.

Мы готовы помогать тем, кто с самого начала полномасштабной войны поддерживал наш народ и продолжает помогать нашей защите. Именно так и должно работать справедливое партнерство – когда поддержка становится взаимной, а совместные решения дают больше безопасности всем нашим народам - резюмировал Зеленский.

