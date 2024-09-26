На Покровском направлении почти половина из вражеских атак состоялась в районе Селидово - Генштаб о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте состоялось 189 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военные остановили 54 штурмовых и наступательных действий врага. Почти половина из этих вражеских атак состоялась в районе Селидово. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 26 сентября, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 75 авиаударов, в частности, сбросил 118 КАБов. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по средству ПВО и два - по ракетным и артиллерийским системам.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям выглядит следующим образом:

На Харьковском направлении состоялось три вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за сутки состоялось 10 штурмов противником наших позиций у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку семи различных населенных пунктов. Основные усилия прикладывал в районах Грековки и Новолюбовки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз возле Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

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На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действий в сторону населенных пунктов Новоторецк, Лисовки, Новогродовки, Гродовки, Константиновки и Селидово. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся авиаудару управляемыми авиабомбами.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак возле Цукурино, Горняка, Максимильяновки и Георгиевки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться на позиции украинской армии вблизи Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории рф активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, осуществляет артиллерийские обстрелы. Также российские КАБы взрываются и на территории курской области рф, где продолжается операция ВСУ. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 15 авиационных ударов, использовав при этом 26 управляемых авиабомб.

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