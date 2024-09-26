ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1400 военных и значительную технику

За сутки террористы потеряли 1400 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 26.09.24:

- Личный состав: 647800 (+1400).

- Танки: 8825 (+10).

- Бронированные боевые машины: 17348 (+44).

- Артиллерийские системы: 18620 (+71).

- РСЗВ: 1199.

- Средства ППО: 959 (+7).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15946 (+67).

- Крылатые ракеты: 2599 (+4).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25353 (+105).

- Специальная техника: 3190 (+22).

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