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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1400 военных и значительную технику

ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1400 военных и значительную технику

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 04:46  •  5158 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за сутки: 1400 военных, 10 танков, 44 БМП и другую технику. Общие потери агрессора с начала войны достигли 647800 личного состава.

За сутки террористы потеряли 1400 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 26.09.24:

- Личный состав: 647800 (+1400).

- Танки: 8825 (+10).

- Бронированные боевые машины: 17348 (+44).

- Артиллерийские системы: 18620 (+71).

- РСЗВ: 1199.

- Средства ППО: 959 (+7).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15946 (+67).

- Крылатые ракеты: 2599 (+4).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25353 (+105).

- Специальная техника: 3190 (+22).

Генштаб: на фронте произошло 159 боестолкновений, самые интенсивные атаки на Покровском направлении25 сентября 2024, 20:45 • 13642 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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