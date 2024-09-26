ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1400 военных и значительную технику
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за сутки: 1400 военных, 10 танков, 44 БМП и другую технику. Общие потери агрессора с начала войны достигли 647800 личного состава.
За сутки террористы потеряли 1400 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 26.09.24:
- Личный состав: 647800 (+1400).
- Танки: 8825 (+10).
- Бронированные боевые машины: 17348 (+44).
- Артиллерийские системы: 18620 (+71).
- РСЗВ: 1199.
- Средства ППО: 959 (+7).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15946 (+67).
- Крылатые ракеты: 2599 (+4).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 25353 (+105).
- Специальная техника: 3190 (+22).
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