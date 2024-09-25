Генштаб: на фронте произошло 159 боестолкновений, самые интенсивные атаки на Покровском направлении

На передовой произошло 159 боестолкновений. Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Противник нанес два ракетных удара с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов с применением 86 КАБов, более 600 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: ВСУ отбили 3 вражеские атаки в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском: агрессор 9 раз пытался бить вблизи Синьковки, Лозовой и Кругляковки. Две атаки продолжаются.

На Лиманском: 21 раз враг атаковал возле населенных пунктов Грековка, Новосадово, Белогоровка, Заречное и Ямполь. Сейчас 10 боевых столкновений продолжаются, ситуация напряженная.

На Краматорском: Защитники остановили 6 атак террористов в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки. Однако продолжается боевое столкновение вблизи Григорьевки.

На Торецком: противник 9 раз пытался вклиниться в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Две атаки продолжаются.

На Покровском: вражеские силы совершили 53 штурмовых и наступательных действий. Активность агрессора сохраняется в районах Новоторецка, Лысовки, Новогродовки, Гродовки, Селидово и Константиновки. На данный момент 6 боевых столкновений продолжаются.

На Кураховском: насчитывается 23 боестолкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк и Георгиевка. До сих пор ведутся 7 атак.

На Времовском: произошло 8 боестолкновений. ВСУ остановили 7 штурмов в районах Угледара и Водяного. Еще один бой продолжается.

На Ореховском: Защитники отбили 4 атаки оккупантов, продолжается боестолкновение вблизи Роботино.

На Приднепровском: воины дважды отражали атаки захватчиков на позиции украинского войска.

Генштаб: за сутки на фронте 143 боя, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях