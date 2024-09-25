Генштаб: на фронте произошло 159 боестолкновений, самые интенсивные атаки на Покровском направлении
Киев • УНН
На передовой произошло 159 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении - 53.
На передовой произошло 159 боестолкновений. Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Противник нанес два ракетных удара с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов с применением 86 КАБов, более 600 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения
Ситуация на направлениях
На Харьковском: ВСУ отбили 3 вражеские атаки в районах Волчанска и Тихого.
На Купянском: агрессор 9 раз пытался бить вблизи Синьковки, Лозовой и Кругляковки. Две атаки продолжаются.
На Лиманском: 21 раз враг атаковал возле населенных пунктов Грековка, Новосадово, Белогоровка, Заречное и Ямполь. Сейчас 10 боевых столкновений продолжаются, ситуация напряженная.
На Краматорском: Защитники остановили 6 атак террористов в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки. Однако продолжается боевое столкновение вблизи Григорьевки.
На Торецком: противник 9 раз пытался вклиниться в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Две атаки продолжаются.
На Покровском: вражеские силы совершили 53 штурмовых и наступательных действий. Активность агрессора сохраняется в районах Новоторецка, Лысовки, Новогродовки, Гродовки, Селидово и Константиновки. На данный момент 6 боевых столкновений продолжаются.
На Кураховском: насчитывается 23 боестолкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк и Георгиевка. До сих пор ведутся 7 атак.
На Времовском: произошло 8 боестолкновений. ВСУ остановили 7 штурмов в районах Угледара и Водяного. Еще один бой продолжается.
На Ореховском: Защитники отбили 4 атаки оккупантов, продолжается боестолкновение вблизи Роботино.
На Приднепровском: воины дважды отражали атаки захватчиков на позиции украинского войска.
Генштаб: за сутки на фронте 143 боя, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях24 сентября 2024, 05:39 • 15779 просмотров