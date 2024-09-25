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Генштаб: на фронті відбулося 159 боєзіткнень, найінтенсивніші атаки на Покровському напрямку

Генштаб: на фронті відбулося 159 боєзіткнень, найінтенсивніші атаки на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 19446 перегляди

На передовій відбулося 159 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 53.

На передовій відбулося 159 боєзіткнень. Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Противник завдав два ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 86 КАБів, більше 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: ЗСУ відбили 3 ворожі атаки в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському: агресор 9 разів намагався бити поблизу Синьківки, Лозової та Кругляківки. Дві атаки тривають.

На Лиманському: 21 раз ворог атакував біля населених пунктів Греківка, Новосадове, Білогорівка, Зарічне та Ямпіль. Нині 10 бойових зіткнень тривають, ситуація напружена.

На Краматорському: Захисники зупинили 6 атак терористів у районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки. Проте триває бойове зіткнення поблизу Григорівки.

На Торецькому: супротивник 9 разів намагався вклинитися в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. Дві атаки тривають.

На Покровському: ворожі сили здійснили 53 штурмових та наступальних дій. Активність агресора зберігається в районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Селідового та Костянтинівки. На даний момент 6 бойових зіткнень тривають.

На Курахівському: нараховується 23 боєзіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Гірник та Георгіївка. Досі точаться 7 атак.

На Времівському: відбулося 8 боєзіткнень. ЗСУ зупинили 7 штурмів у районах Вугледару та Водяного. Ще один бій триває.

На Оріхівському: Захисники відбили 4 атаки окупантів, триває боєзіткнення поблизу Роботиного.

На Придніпровському: воїни двічі відбивали атаки загарбників на позиції українського війська.

Генштаб: за добу на фронті 143 бої, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках24.09.24, 08:39 • 17515 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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