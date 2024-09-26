ЗСУ: За добу окупанти втратили 1400 військових та значну техніку
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога за добу: 1400 військових, 10 танків, 44 БМП та іншу техніку. Загальні втрати агресора з початку війни сягнули 647800 особового складу.
За добу терористи втратили 1400 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 26.09.24:
- Особовий склад: 647800 (+1400).
- Танки: 8825 (+10).
- Броньовані бойові машини: 17348 (+44).
- Артилерійські системи: 18620 (+71).
- РСЗВ: 1199.
- Засоби ППО: 959 (+7).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 15946 (+67).
- Крилаті ракети: 2599 (+4).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 25353 (+105).
- Спеціальна техніка: 3190 (+22).
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