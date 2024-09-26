На Покровському напрямку майже половина з ворожих атак відбулася у районі Селидового - Генштаб про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулось 189 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські військові зупинили 54 штурмових і наступальних дій ворога. Майже половина із цих ворожих атак відбулася у районі Селидового. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 26 вересня, передає УНН.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 75 авіаударів, зокрема, скинув 118 КАБів. Крім цього, здійснив більше 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один удар по засобу ППО та два – по ракетних і артилерійських системах.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками виглядає таким чином:

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районах Греківки та Новолюбівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селідового. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався авіаудару керованими авіабомбами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території рф активно застосовує керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли. Також російські КАБи вибухають і на території курської області рф, де триває операція ЗСУ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб.

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