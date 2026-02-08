На фронте произошло 123 боевых столкновения: враг активно действует на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Янжуловка Черниговской области; Рогозное, Кучеровка, Рыжевка, Нововасильевка, Искрисковщина, Шпиль Сумской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил три попытки наступления и 21 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону Фиголевки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло 13 боестолкновений, три из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шийковки, Лимана. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Славянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении захватчики совершили 22 наступательных действия вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николаевки, Степановки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 39 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 31 атаку.

На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районе Толстого, Поддубного и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Коломийцы. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили пять атак оккупантов, в районах Сладкого, Ровнополья, Дорожнянки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвижевка, Копани. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки