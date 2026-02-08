На фронте произошло 123 боевых столкновения: враг активно действует на трех направлениях

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Эксклюзив
13:58 • 2620 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
12:29 • 6276 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
10:00 • 10034 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 6502 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 6284 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 22327 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 36075 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 34466 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 39407 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 31086 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.4м/с
79%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщинеVideo8 февраля, 05:32 • 7980 просмотра
Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки8 февраля, 05:46 • 5106 просмотра
Ракеты вместо зарплат: война оставляет россиян без денег - ЦПД8 февраля, 06:01 • 4258 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 16345 просмотра
Президент Словакии считает ошибкой передачу МиГ-29 Украине8 февраля, 08:56 • 9510 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 16359 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 39800 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 59847 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 53783 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 54837 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Джефф Безос
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 20296 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 34486 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 36341 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 45080 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 47951 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
BFM TV

На фронте произошло 123 боевых столкновения: враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 376 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 123 боевых столкновения. Враг активно наступает на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

На фронте произошло 123 боевых столкновения: враг активно действует на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Янжуловка Черниговской области; Рогозное, Кучеровка, Рыжевка, Нововасильевка, Искрисковщина, Шпиль Сумской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил три попытки наступления и 21 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону Фиголевки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло 13 боестолкновений, три из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шийковки, Лимана. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Славянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении захватчики совершили 22 наступательных действия вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николаевки, Степановки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 39 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 31 атаку.

На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районе Толстого, Поддубного и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Коломийцы. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили пять атак оккупантов, в районах Сладкого, Ровнополья, Дорожнянки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвижевка, Копани. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки08.02.26, 07:46 • 5132 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
Константиновка
Купянск