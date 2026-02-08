На фронті відбулося 123 бойові зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
13:58 • 2306 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 5812 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 9710 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 6170 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 6016 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 22239 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 35980 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34398 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39331 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 31056 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.4м/с
79%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: росія використала мораторій на удари по енергетиці для накопичення зброї та нових атак на Україну8 лютого, 05:15 • 6616 перегляди
Партизани знищили ключовий інструмент координації окупантів на бєлгородщиніVideo8 лютого, 05:32 • 7662 перегляди
Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу8 лютого, 05:46 • 4806 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 16066 перегляди
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 8 лютого, 08:56 • 9160 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 16132 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 39681 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 59765 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 53702 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 54759 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джорджа Мелоні
Джефф Безос
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 20267 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 34448 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 36285 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 45048 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 47921 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
BFM TV

На фронті відбулося 123 бойові зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 123 бойові зіткнення. Ворог активно наступає на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

На фронті відбулося 123 бойові зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу. 

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Янжулівка Чернігівської області; Рогізне, Кучерівка, Рижівка, Нововасилівка, Іскрисківщина, Шпиль Сумської області - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три спроби наступу та 21 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману. Шість боєзіткнень тривають. 

На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. 

На Краматорському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Оріхово-Василівка. 

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальні дії поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 31 атаку.

На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районі Товстого, Піддубного та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Коломійці. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак окупантів, у районах Солодкого, Рівнопілля, Дорожнянки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського. 

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу08.02.26, 07:46 • 4876 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ