российский агрессор продолжает атаковать на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском и Харьковском. Украинские защитники крепко держат оборону. Сейчас общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 19.00 29.06.2024 относительно российского вторжения.

Харьковское направление. Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска. В настоящее время враг пытается реализовать две попытки улучшить собственные позиции, восемь предыдущих - отбиты. Как следствие, захватчики сегодня потеряли 127 человек убитыми и ранеными. Кроме того, наши воины уничтожили 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобилей и единицу спецтехники. Повреждены две вражеских пушки, четыре авто и две единицы специальной техники, в частности, станция РЭБ противника.

На Купянском направлении оккупанты незначительно добавили активности в районах Стельмаховки и Синьковки. Общее количество атак за сегодня - четыре.

Продолжаются бои в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Покровском направлении 28 раз за сегодня происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются 12 из них в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Новоселовки Первой и Прогресса. В настоящее время враг, в частности, потерял 252 военнослужащих убитыми и ранеными и безвозвратно РСЗО БМ-21 "Град". Подсчет продолжается.

Кураховское направление. Уже восемь раз за сегодня враг пытался захватить наши позиции. Сейчас еще атакует в двух локациях вблизи Красногоровки.

На Времовском направлении количество сегодняшних вражеских штурмов увеличилось до семи.

Продолжается бой неподалеку от Константиновки.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 10 ударных БпЛА противника "Shahed-131/136" в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей во время ночной атаки 29 июня 2024 года.