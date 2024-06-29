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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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БМ-27 «Ураган»

На фронті загальна кількість ворожих атак по всій лінії фронту зросла до 90 - Генштаб

Київ • УНН

 • 74995 перегляди

Загальна кількість ворожих обстрілів по всьому фронту зросла до 90, при цьому українські захисники утримують позиції, незважаючи на продовження атак російського агресора на кількох напрямках, найактивніше - на Покровському та Харківському.

На фронті загальна кількість ворожих атак по всій лінії фронту зросла до 90 - Генштаб

російський агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському і Харківському. Українські захисники міцно тримають оборону. Наразі загальна кількість ворожих атак по всій лінії фронту зросла до 90. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

Оперативна інформація станом на 19.00 29.06.2024 щодо російського вторгнення.

Харківський напрямок. Окупанти і далі атакують в районі Вовчанська. На цей час ворог намагається реалізувати дві спроби покращити власні позиції, вісім попередніх – відбито. Як наслідок, загарбники сьогодні втратили 127 осіб вбитими та пораненими. Окрім того, наші воїни знищили 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобілів та одиницю спецтехніки. Пошкоджено дві ворожих гармати, чотири авто та дві одиниці спеціальної техніки, зокрема, станцію РЕБ противника.

На Куп’янському напрямку окупанти незначно додали активності в районах Стельмахівки і Синьківки. Загальна кількість атак за сьогодні – чотири.

Тривають бої в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку 28 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 12 з них в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Прогреса. На цей час ворог, зокрема, втратив 252 військовослужбовця вбитими та пораненими і безповоротно РСЗВ БМ-21 "Град". Підрахунок триває.

Курахівський напрямок. Вже вісім разів за сьогодні ворог намагався захопити наші позиції. Зараз ще атакує у двох локаціях поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку кількість сьогоднішніх ворожих штурмів збільшилась до семи.

Продовжується бій неподалік Костянтинівки.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Українська протиповітряна оборона знищила всі 10 ударних БпЛА противника "Shahed-131/136" в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей під час нічної атаки 29 червня 2024 року.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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