Українська протиповітряна оборона знищила всі 10 ворожих безпілотників у кількох регіонах
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона знищила всі 10 ударних БпЛА противника "Shahed-131/136" в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей під час нічної атаки 29 червня 2024 року.
Українська ППО знищила 10/10 ворожих БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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У ніч на 29 червня 2024 року загарбники атакували України 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".
Під час бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Shahed-131/136" було знищено в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
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