Украинская ПВО уничтожила 10/10 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 29 июня 2024 года захватчики атаковали Украину 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

Во время боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 "Shahed-131/136" были уничтожены в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

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