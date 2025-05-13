Макрон требует 30-дневного перемирия в Украине "на суше, на море и в воздухе" - Le Figaro

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз ожидает заключения 30-дневного перемирия в Украине "на суше, море и в воздухе". Однако у россии другие планы, что может повлечь усиление антироссийских санкций. Об этом он сказал во время прямого эфира на телеканале TF1, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

То, что стоит на кону в Украине - это наша безопасность (Европы - ред.). Мы хотим прекращения огня на суше, море и в воздухе на 30 дней. А россия хочет, чтобы прекращение огня обсуждалось в Турции - заявил французский лидер.

Детали

Отвечая на вопрос об ожиданиях французского народа, Эммануэль Макрон выразил мнение, что санкции, принятые западными союзниками, могут быть применены "в ближайшие несколько дней".

Я не могу вам сказать, посетит ли владимир путин Турцию. Мы ждем ответа россии... Мы хотим применить санкции против россии в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами, если она не выполнит режим прекращения огня - сказал он.

Хотя сразу же заметил, что готов снова возобновить диалог с владимиром путиным "после окончания войны в Украине".

Макрон также сказал, что нельзя "покинуть Украину, которая не вступит в НАТО". По его словам, украинцы имеют "достаточно ясности, чтобы понимать", что они не смогут вернуть все свои территории. После подписания возможного мирного соглашения и в случае дальнейших атак российских войск после возможного прекращения огня "встанет вопрос о мандате ООН или присутствии сил обеспечения".

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Первой гарантией безопасности должна быть сильная украинская армия. Мы не можем покинуть Украину, поскольку она не вступит в НАТО. Мы должны разместить силы обеспечения безопасности на территориях, отдаленных от линии фронта. Это была бы сила, которая отказала бы россию от продолжения любого конфликта - заявил президент Франции.

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Затем Эммануэлю Макрону задали вопрос об отсутствии санкций против россии.

Что касается санкций, мы хотим, чтобы Соединенные Штаты были с нами. Что происходит с россией? Она вторглась в Украину. (Санкции - ред.) были эффективными, и мы постоянно помогали Украине. Мы делали все, что могли. Мы решили не вводить в действие наши войска, чтобы избежать эскалации - добавил он.

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Напомним

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инициатива президента рф владимира путина относительно переговоров с Украиной 15 мая является лишь "первым шагом", но этого недостаточно для реального прекращения боевых действий.