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Зеленский готов прибыть, подтверждения от путина - нет: Ермак обсудил с Рубио перспективы мирных переговоров

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам в Турции. Заявление Трампа о возможном присутствии является важным сигналом для рф.

Зеленский готов прибыть, подтверждения от путина - нет: Ермак обсудил с Рубио перспективы мирных переговоров

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Андрей Ермак подтвердил готовность Президента Украины Владимира Зеленского прибыть на переговоры в Турцию, несмотря на то, что по состоянию на сейчас нет соответствующего подтверждения со стороны владимира путина.

Путь к миру должен начаться с прекращения огня. И в российской федерации такое решение может принять только путин 

– отметил он.

Глава Офиса Президента также поблагодарил за конструктивный диалог с американской командой, начатый 11 марта в Джидде, и заверил в последовательной позиции Украины. Наше государство неоднократно демонстрировало свою готовность к полному, безусловному прекращению огня и достижению справедливого и длительного мира.

Недавнее заявление Президента Трампа о его возможном присутствии на встрече в Турции является важным сигналом для российского руководства и может иметь решающее значение для обеспечения конструктивных переговоров. Одновременное присутствие лидеров США, Украины и россии могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны 

– подчеркнул Ермак.

Стороны договорились поддерживать постоянный диалог для координации совместных действий и согласования позиций в преддверии важных международных мероприятий.

россию на переговорах с Украиной в Стамбуле представят лавров и ушаков - WP 13.05.25, 21:36 • 238 просмотров

Напомним

Спикер кремля дмитрий песков ранее заявил, что делегация россии прибудет в Стамбул 15 мая и будет ждать там украинскую сторону. однако там до сих пор официально не сообщили, кто именно поедет говорить о мире. По его словам, российская сторона объявит о том, кто будет представлять россию на переговорах с Украиной, как только путин сочтет это нужным.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марко Рубио
Дональд Трамп
Андрей Ермак
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