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Зеленський готовий прибути, підтвердження від путіна - немає: Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Андрій Єрмак підтвердив готовність Зеленського до переговорів в Туреччині. Заява Трампа про можливу присутність є важливим сигналом для рф.

Зеленський готовий прибути, підтвердження від путіна - немає: Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника Президента США з питань національної безпеки, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Андрій Єрмак підтвердив готовність Президента України Володимира Зеленського прибути на переговори до Туреччини попри те, що станом на зараз немає відповідного підтвердження з боку володимира путіна.

Шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. І в російській федерації таке рішення може ухвалити лише путін 

– зазначив він.

Очільник Офісу Президента також подякував за конструктивний діалог з американською командою, розпочатий 11 березня в Джидді, і запевнив у послідовній позиції України. Наша держава неодноразово демонструвала свою готовність до повного, безумовного припинення вогню та досягнення справедливого й тривалого миру.

Нещодавня заява Президента Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва й може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин. Одночасна присутність лідерів США, України та росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни 

– наголосив Єрмак.

Сторони домовилися підтримувати постійний діалог для координації спільних дій та узгодження позицій напередодні важливих міжнародних заходів.

росію на переговорах з Україною у Стамбулі представлять лавров та ушаков - WP13.05.25, 21:36 • 228 переглядiв

Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков раніше заявив, що делегація росії прибуде до Стамбула 15 травня і чекатиме там на українську сторону. проте там досі офіційно не повідомили, хто саме поїде говорити про мир. За його словами, російська сторона оголосить про те, хто представлятиме росію на переговорах з Україною, щойно путін вважатиме це за потрібне.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Марко Рубіо
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
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