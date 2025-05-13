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"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
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Макрон вимагає 30-денне перемирʼя в Україні "на суші, морі та в повітрі" - Le Figaro

Київ • УНН

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Президент Франції заявив про очікування ЄС щодо перемир'я в Україні. Він наголосив на готовності посилити санкції проти росії у разі відмови від режиму припинення вогню.

Макрон вимагає 30-денне перемирʼя в Україні "на суші, морі та в повітрі" - Le Figaro

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз очікує на укладення 30-денного перемирʼя в Україні "на суші, морі та в повітрі". Однак росія має інші плани, що може спричинити посилення антиросійських санкцій. Про це він сказав під час прямого ефіру на телеканалі TF1, передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Те, що стоїть на кону в Україні - це наша безпека (Європи - ред.). Ми хочемо припинення вогню на суші, морі та в повітрі на 30 днів. А росія хоче, щоб припинення вогню обговорювалося в Туреччині

 - заявив французький лідер.

Деталі

Відповідаючи на запитання про очікування французького народу, Еммануель Макрон висловив думку, що санкції, ухвалені західними союзниками, можуть бути застосовані "найближчими кількома днями".

Я не можу вам сказати, чи відвідає володимир путін Туреччину. Ми чекаємо на відповідь росії... Ми хочемо застосувати санкції проти росії найближчими днями за погодженням зі Сполученими Штатами, якщо вона не виконає режим припинення вогню

 - сказав він.

Хоча одразу ж зауважив, що готовий знову відновити діалог з володимиром путіним "після закінчення війни в Україні".

Макрон також сказав, що не можна "покинути Україну, яка не вступить до НАТО". За його словами, українці мають "досить ясності, щоб розуміти", що вони не зможуть повернути всі свої території. Після підписання можливої ​​мирної угоди та у разі подальших атак російських військ після можливого припинення вогню "постане питання про мандат ООН або присутність сил забезпечення".

"М’яч на боці росії": канцлер ФРН Мерц вимагає від путіна погодитися на 30-денне перемир’я з Україною13.05.25, 17:08 • 2172 перегляди

Першою гарантією безпеки має бути сильна українська армія. Ми не можемо покинути Україну, оскільки вона не вступить до НАТО. Ми повинні розмістити сили забезпечення безпеки на територіях, віддалених від лінії фронту. Це була б сила, яка відмовила б росію від продовження будь-якого конфлікту

 - заявив президент Франції.

Зеленський готовий прибути, підтвердження від путіна - немає: Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин13.05.25, 21:45 • 924 перегляди

Потім Еммануелю Макрону поставили питання щодо відсутності санкцій проти росії.

Щодо санкцій, ми хочемо, щоб Сполучені Штати були з нами. Що відбувається із росією? Вона вторглася до України. (Санкції - ред.) були ефективними, і ми постійно допомагали Україні. Ми робили все, що могли. Ми вирішили не вводити в дію наші війська, щоб уникнути ескалації

 - додав він.

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Нагадаємо

Раніше Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ініціатива президента рф володимира путіна щодо переговорів з Україною 15 травня є лише "першим кроком", але цього недостатньо для реального припинення бойових дій.

Лілія Набока

Лілія Набока

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