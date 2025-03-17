Макрон: разрешение россии для размещения войск в Украине не нужно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Великобритания и другие страны, предоставляя гарантии безопасности для Украины после любого возможного прекращения огня, не будут нацелены на развертывание "массы" солдат, а вместо этого могут направить несколькотысячные контингенты в ключевые места в Украине без разрешения россии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Французский президент сказал региональным французским газетам, в частности Le Parisien и La Dépêche de Midi, что "несколько европейских стран, и даже неевропейских", "выразили готовность" присоединиться к возможному развертыванию в Украине для обеспечения будущего мирного соглашения с россией.

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

Он сказал, что это может привлечь "несколько тысяч военных" от каждого государства, развернутых в "ключевых точках" в Украине, для проведения учебных программ и чтобы "показать нашу долгосрочную поддержку".

Макрон добавил в интервью в субботу, что предложенные контингенты из стран, являющихся членами альянса НАТО, будут служить "гарантией безопасности" для Украины и что "несколько европейских стран, а также неевропейских, выразили свою готовность присоединиться к таким усилиям, когда это будет подтверждено".

Он добавил: "Украинцы ни в коем случае не могут идти на территориальные уступки, не имея никаких гарантий безопасности".

москва решительно выступила против такого развертывания, но Макрон заявил, что разрешение россии не требуется. Он сказал, что Украина суверенна. "Если Украина просит, чтобы союзные силы были на ее территории, не россии принимать или отклонять их", - сказал Макрон.

Макрон встретится с премьер-министром Канады Марком Карни в понедельник, а затем поедет в Берлин во вторник, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для переговоров по Украине перед саммитом ЕС.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу возглавил виртуальную встречу 30 международных лидеров, включая Макрона и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, а также лидеров из Австралии, Канады и Новой Зеландии. После этого Стармер призвал путина подписать прекращение огня, если он серьезно относится к миру. Он сказал, что союзники будут продолжать усиливать давление на кремль, в том числе путем перевода вопроса планирования миротворческих сил на "операционную фазу".

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

После встречи в субботу Макрон заявил, что Европа и США должны оказывать давление на россию, чтобы она согласилась на предложенное прекращение огня. россия "не создает впечатление, что она искренне хочет мира", сказал Макрон в заявлении Agence France-Presse. Напротив, российский президент "наращивал боевые действия" и "хочет получить все, а потом договариваться", сказал он.

"россия должна четко ответить, и давление должно быть явным вместе с США, чтобы достичь этого прекращения огня", - сказал Макрон.

Макрон хочет, чтобы давление на москву было явным для прекращения огня в Украине