Макрон: дозвіл росії для розміщення військ в Україні не потрібен

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція, Велика Британія та інші країни, надаючи гарантії безпеки для України після будь-якого можливого припинення вогню, не будуть націлені на розгортання "маси" солдатів, а натомість можуть надіслати кількатисячні контингенти в ключові місця в Україні без дозволу росії, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Французький президент сказав регіональним французьким газетам, зокрема Le Parisien і La Dépêche de Midi, що "кілька європейських країн, і навіть неєвропейських", "висловили готовність" приєднатися до можливого розгортання в Україні для забезпечення майбутньої мирної угоди з росією.

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Він сказав, що це може залучити "кілька тисяч військових" від кожної держави, розгорнутих у "ключових точках" в Україні, для проведення навчальних програм і щоб "показати нашу довгострокову підтримку".

Макрон додав в інтерв’ю в суботу, що запропоновані контингенти з країн, які є членами альянсу НАТО, слугуватимуть "гарантією безпеки" для України і що "кілька європейських країн, а також неєвропейських, висловили свою готовність приєднатися до таких зусиль, коли це буде підтверджено".

Він додав: "Українці ні в якому разі не можуть йти на територіальні поступки, не маючи жодних гарантій безпеки".

москва рішуче виступила проти такого розгортання, але Макрон заявив, що дозвіл росії не потрібен. Він сказав, що Україна суверенна. "Якщо Україна просить, щоб союзні сили були на її території, не росії приймати чи відхиляти їх", - сказав Макрон.

Макрон зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Марком Карні в понеділок, а потім поїде до Берліна у вівторок, щоб зустрітися з канцлером ФРН Олафом Шольцем для переговорів щодо України перед самітом ЄС.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у суботу очолив віртуальну зустріч 30 міжнародних лідерів, включаючи Макрона та прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, а також лідерів з Австралії, Канади та Нової Зеландії. Після цього Стармер закликав путіна підписати припинення вогню, якщо він серйозно ставиться до миру. Він сказав, що союзники продовжуватимуть посилювати тиск на кремль, у тому числі шляхом переведення питання планування миротворчих сил на "операційну фазу".

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Після зустрічі в суботу Макрон заявив, що Європа і США повинні чинити тиск на росію, щоб вона погодилася на запропоноване припинення вогню. росія "не створює враження, що вона щиро хоче миру", сказав Макрон у заяві Agence France-Presse. Навпаки, російський президент "нарощував бойові дії" і "хоче отримати все, а потім домовлятися", сказав він.

"росія повинна чітко відповісти, і тиск має бути явним разом із США, щоб досягти цього припинення вогню", - сказав Макрон.

Макрон хоче, щоб тиск на москву був явним для припинення вогню в Україні