"Красная" ветка столичной подземки вернулась к обычному графику движения поездов
Киев • УНН
Киевская красная линия метрополитена возобновила работу в обычном режиме, все станции открыты для входа. Время ожидания поезда составляет 6 минут, согласно графику выходного дня.
"Красная" ветка метро Киева возобновила работу с обычным графиком движения поездов после атаки рф, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.
"Красная" линия метро возобновляет работу в обычном режиме. На вход открыты все станции
Время ожидания поезда согласно графику выходного дня, как отмечается, – 6 минут.
Напомним
Ранее на "красной" линии метро ввели временные изменения движения поездов из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела.
"Красная" линия метро в Киеве работает с ограничениями после ночного обстрела – КГВА24.01.26, 08:37 • 3116 просмотров
"Зеленая" ветка метрополитена Киева, где также были изменения в работе, уже возобновила работу в обычном режиме после ночного удара рф.