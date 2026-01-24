$43.170.01
Эксклюзив
10:00 • 5326 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
07:25 • 12522 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 19460 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 35413 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 35177 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 30791 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 26825 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 52972 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 48098 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22029 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзивы
Facebook

"Красная" ветка столичной подземки вернулась к обычному графику движения поездов

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Киевская красная линия метрополитена возобновила работу в обычном режиме, все станции открыты для входа. Время ожидания поезда составляет 6 минут, согласно графику выходного дня.

"Красная" ветка метро Киева возобновила работу с обычным графиком движения поездов после атаки рф, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.

"Красная" линия метро возобновляет работу в обычном режиме. На вход открыты все станции

- сообщили в КГГА.

Время ожидания поезда согласно графику выходного дня, как отмечается, – 6 минут.

Напомним

Ранее на "красной" линии метро ввели временные изменения движения поездов из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела.

"Красная" линия метро в Киеве работает с ограничениями после ночного обстрела – КГВА24.01.26, 08:37 • 3116 просмотров

"Зеленая" ветка метрополитена Киева, где также были изменения в работе, уже возобновила работу в обычном режиме после ночного удара рф.

Юлия Шрамко

Киев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев