"Красная" ветка столичной подземки вернулась к обычному графику движения поездов

"Красная" ветка метро Киева возобновила работу с обычным графиком движения поездов после атаки рф, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.

"Красная" линия метро возобновляет работу в обычном режиме. На вход открыты все станции - сообщили в КГГА.

Время ожидания поезда согласно графику выходного дня, как отмечается, – 6 минут.

Напомним

Ранее на "красной" линии метро ввели временные изменения движения поездов из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела.

"Зеленая" ветка метрополитена Киева, где также были изменения в работе, уже возобновила работу в обычном режиме после ночного удара рф.