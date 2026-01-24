"Червона" гілка столичної підземки повернулася до звичайного графіка руху поїздів

$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 5040 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 12191 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 19197 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 35133 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 34984 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 30700 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26760 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 52678 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 47939 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22007 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Популярнi новини
Прогнози Греммі-2026: Кендрік Ламар та Леді Гага готуються до тріумфу24 січня, 02:31 • 4404 перегляди
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідала Гренландію після відмови Трампа від силового сценарію24 січня, 02:50 • 5584 перегляди
Чому Україні ймовірно доведеться схилитися до сценарію "диктованого миру" - експерти24 січня, 03:13 • 6246 перегляди
Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану24 січня, 03:49 • 3702 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01 • 6622 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 52678 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 69235 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 87178 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 82637 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 83937 перегляди
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 2020 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 3264 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 28221 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 27827 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 42018 перегляди
"Червона" гілка столичної підземки повернулася до звичайного графіка руху поїздів

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Київська червона лінія метрополітену відновила роботу в звичайному режимі, всі станції відкриті для входу. Час очікування поїзда становить 6 хвилин, згідно з графіком вихідного дня.

"Червона" гілка столичної підземки повернулася до звичайного графіка руху поїздів

"Червона" гілка метро Києва відновила роботу зі звичайним графіком руху поїздів після атаки рф, повідомили у КМДА у суботу, пише УНН.

"Червона" лінія метро відновлює роботу у звичайному режимі. На вхід відкриті всі станції

- повідомили у КМДА.

Час очікування поїзда згідно з графіком вихідного дня, як зазначається, – 6 хвилин.

Нагадаємо

Раніше на "червоній" лінії метро ввели тимчасові зміни руху поїздів через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу.

"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА24.01.26, 08:37 • 3080 переглядiв

"Зелена" гілка метрополітену Києва, де також були зміни в роботі, уже відновила роботу у звичайному режимі після нічного удару рф.

Юлія Шрамко

