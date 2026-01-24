"Червона" гілка столичної підземки повернулася до звичайного графіка руху поїздів

"Червона" гілка метро Києва відновила роботу зі звичайним графіком руху поїздів після атаки рф, повідомили у КМДА у суботу, пише УНН.

"Червона" лінія метро відновлює роботу у звичайному режимі. На вхід відкриті всі станції - повідомили у КМДА.

Час очікування поїзда згідно з графіком вихідного дня, як зазначається, – 6 хвилин.

Нагадаємо

Раніше на "червоній" лінії метро ввели тимчасові зміни руху поїздів через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу.

"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА

"Зелена" гілка метрополітену Києва, де також були зміни в роботі, уже відновила роботу у звичайному режимі після нічного удару рф.