"Червона" гілка столичної підземки повернулася до звичайного графіка руху поїздів
Київ • УНН
Київська червона лінія метрополітену відновила роботу в звичайному режимі, всі станції відкриті для входу. Час очікування поїзда становить 6 хвилин, згідно з графіком вихідного дня.
"Червона" гілка метро Києва відновила роботу зі звичайним графіком руху поїздів після атаки рф, повідомили у КМДА у суботу, пише УНН.
"Червона" лінія метро відновлює роботу у звичайному режимі. На вхід відкриті всі станції
Час очікування поїзда згідно з графіком вихідного дня, як зазначається, – 6 хвилин.
Нагадаємо
Раніше на "червоній" лінії метро ввели тимчасові зміни руху поїздів через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу.
"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА24.01.26, 08:37 • 3080 переглядiв
"Зелена" гілка метрополітену Києва, де також були зміни в роботі, уже відновила роботу у звичайному режимі після нічного удару рф.