"Зелена" гілка метро у Києві відновила роботу після ворожого обстрілу
Київ • УНН
Рух поїздів на зеленій лінії метро відновлено від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з інтервалом 6 хвилин. Фахівці оперативно ліквідували наслідки пошкодження, спричинені нічним обстрілом.
"Зелена" гілка метрополітену Києва відновила роботу у звичайному режимі після нічного удару рф, повідомили у суботу у КМДА, пише УНН.
"Зелена" лінія відновлює роботу у звичайному режимі. Поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" за графіком кожні 6 хвилин
Як вказано, фахівці оперативно ліквідували наслідки пошкодження під час нічного обстрілу.
Доповнення
Через нічний масований обстріл рф столиці поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсували зі змінами - рух поїздів здійснювався між станціями "Сирець" - "Видубичі" та між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір".
Водночас на "червоній" лінії метро також ввели тимчасові зміни руху поїздів через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу.
"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА24.01.26, 08:37 • 2598 переглядiв