"Зеленая" ветка метро в Киеве возобновила работу после вражеского обстрела

"Зеленая" ветка метрополитена Киева возобновила работу в обычном режиме после ночного удара рф, сообщили в субботу в КГГА, пишет УНН.

"Зеленая" линия возобновляет работу в обычном режиме. Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" по графику каждые 6 минут - сообщили в КГГА.

Как указано, специалисты оперативно ликвидировали последствия повреждения во время ночного обстрела.

Дополнение

Из-за ночного массированного обстрела рф столицы поезда метро на зеленой линии временно курсировали с изменениями - движение поездов осуществлялось между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".

В то же время на "красной" линии метро также ввели временные изменения движения поездов из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела.

