07:54 • 4056 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
63%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Ольга Фреймут
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Financial Times

Корректировал ракетные удары по Одессе для фсб - СБУ задержала "крота" в ГПСУ

Киев • УНН

 • 724 просмотра

СБУ задержала агента, который собирал данные о ПВО и позициях ВСУ для новых атак. Предателю грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях войны.

Правоохранители поймали "на горячем" и задержали агента фсб в рядах Сил обороны. Им оказался матрос морской охраны Госпогранслужбы, который передавал врагу данные для ударов по Одессе. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Служба безопасности задержала еще одного агента фсб в рядах Сил обороны Украины. Им оказался завербованный врагом матрос морской охраны Госпогранслужбы, который корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе. По материалам дела, фигурант выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города

 - говорится в сообщении.

По предварительной информации, полученные данные рашисты надеялись использовать для подготовки новых воздушных атак по Одессе, пытаясь обойти украинскую противовоздушную оборону. Среди основных "целей" рф были места сосредоточения личного состава украинских войск, выполняющих боевые задачи на южном фронте.

По материалам дела, агент на такси объезжал город и его окрестности, чтобы из окна авто скрыто сфотографировать на телефонную камеру военные объекты. Сотрудники СБУ задержали российского "крота" на горячем, когда он фотографировал фасад военного объекта, по которому рашисты готовили ракетный удар

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, матрос был завербован ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)

- говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Сотрудник банка в Киеве передавал ФСБ данные о военных объектах, банковскую тайну и персональные данные военных. Его задержали и будут судить за государственную измену.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Обыск
Банковская карта
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Одесса
Киев