Корректировал ракетные удары по Одессе для фсб - СБУ задержала "крота" в ГПСУ
СБУ задержала агента, который собирал данные о ПВО и позициях ВСУ для новых атак. Предателю грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях войны.
Правоохранители поймали "на горячем" и задержали агента фсб в рядах Сил обороны. Им оказался матрос морской охраны Госпогранслужбы, который передавал врагу данные для ударов по Одессе. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Служба безопасности задержала еще одного агента фсб в рядах Сил обороны Украины. Им оказался завербованный врагом матрос морской охраны Госпогранслужбы, который корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе. По материалам дела, фигурант выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города
По предварительной информации, полученные данные рашисты надеялись использовать для подготовки новых воздушных атак по Одессе, пытаясь обойти украинскую противовоздушную оборону. Среди основных "целей" рф были места сосредоточения личного состава украинских войск, выполняющих боевые задачи на южном фронте.
По материалам дела, агент на такси объезжал город и его окрестности, чтобы из окна авто скрыто сфотографировать на телефонную камеру военные объекты. Сотрудники СБУ задержали российского "крота" на горячем, когда он фотографировал фасад военного объекта, по которому рашисты готовили ракетный удар
Как установило расследование, матрос был завербован ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
