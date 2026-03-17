Коригував ракетні удари по Одесі для фсб - СБУ затримала "крота" в ДПСУ

Київ • УНН

 • 48 перегляди

СБУ затримала агента, який збирав дані про ППО та позиції ЗСУ для нових атак. Зраднику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах війни.

Правоохоронці зловили "на гарячому" та затримали агента фсб у лавах Сил оборони. Ним виявився матрос морської охорони Держприкордонслужби, який передавав ворогу дані для ударів по Одесі. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у лавах Сил оборони України. Ним виявився завербований ворогом матрос морської охорони Держприкордонслужби, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі. За матеріалами справи, фігурант виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо портового міста

 - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, отримані дані, рашисти сподівалися використати для підготовки  нових повітряних атак по Одесі, намагаючись обійти українську протиповітряну оборону. Серед основних "цілей" рф були місця зосередження особового складу українських військ, які виконують бойові завдання на південному фронті.

За матеріалами справи, агент на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб з вікна авто приховано сфотографувати на телефонну камеру військові об’єкти. Співробітники СБУ затримали російського "крота" на гарячому, коли він фотографував фасад військового об’єкта, по якому рашисти готували ракетний удар

- йдеться у дописі.

Як встановило розслідування, матрос був завербований фсб, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

- йдеться у дописі.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Співробітник банку в Києві передавав фсб дані про військові об'єкти, банківську таємницю та персональні дані військових. Його затримали і судитимуть за державну зраду.

Алла Кіосак

