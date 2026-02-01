Киев возвращается к временным графикам с полуночи – ДТЭК
Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в столице, поэтому Киев с полуночи возвращается к временным графикам отключений. Свой график можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
В компании добавили, что свой график можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
31 января министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил "блекауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло за собой каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.