Киев возвращается к временным графикам с полуночи – ДТЭК

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в столице, поэтому Киев с полуночи возвращается к временным графикам отключений. Свой график можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Киев возвращается к временным графикам с полуночи – ДТЭК

Столица с полуночи возвращается к временным графикам, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам

- говорится в сообщении.

В компании добавили, что свой график можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления: Зеленский раскритиковал работу столичных властей01.02.26, 19:16 • 2312 просмотров

Напомним

31 января министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил "блекауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло за собой каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Антонина Туманова

