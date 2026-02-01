Київ повертається до тимчасових графіків з опівночі - ДТЕК
Київ • УНН
Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в столиці, тому Київ з опівночі повертається до тимчасових графіків відключень. Свій графік можна переглянути в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Столиця з опівночі повертається до тимчасових графіків, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків
У компанії додали, що свій графік можна подивитись у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення: Зеленський розкритикував роботу столичної влади01.02.26, 19:16 • 2306 переглядiв
Нагадаємо
31 січня міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.