Кабмин направил более 22 млрд грн на защиту критической инфраструктуры

В Украине продолжаются работы по защите объектов водо-, тепло- и электроснабжения, а также инфраструктуры "Укрзализныци". На это уже выделили 22,35 млрд грн, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Речь идет о более чем 600 отдельных защитных решениях.

По словам Кулебы, сейчас на этих объектах ведутся строительные и подготовительные работы. Государство уже определило, какая именно защита нужна для каждого объекта, и готовится к началу работ на новых локациях.

Для этого провели совещание с участием Агентства восстановления, областных военных администраций, профильных министерств и служб, а также представителей Генштаба.

Как пояснил чиновник, эта работа непростая, ведь речь идет о большом количестве объектов, разных условиях на местах и сложных процедурах. В то же время, по его словам, все службы работают скоординировано и имеют четкий план действий.

Особое внимание уделяется прифронтовым регионам. Кулеба подчеркнул, что времени немного, а россия уже пытается ударами помешать строительству защитных сооружений.

Ответственность на местах - безопасность людей и сохранение техники - подчеркнул он.

В то же время правительство работает не только над физической защитой. Параллельно в Украине развивают распределенную генерацию, устанавливают резервное питание для систем водо- и теплоснабжения и переходят к более децентрализованной модели работы.

Как отметил Кулеба, повышение устойчивости критической инфраструктуры - это комплексная работа, которая уже продолжается.

Напомним

Вражеские беспилотники повредили производственные мощности группы "Нафтогаз" на Сумщине и вызвали пожар. Пострадавших нет, продолжается ликвидация последствий.