Кабмин направил более 22 млрд грн на защиту критической инфраструктуры

Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
12:02 • 8498 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
09:25 • 13241 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21 • 21864 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 25431 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 44004 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 39141 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 34459 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 32722 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 28763 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Популярные новости
Масштабный разлив нефти ударил по рыбакам в Мексиканском заливе29 марта, 05:00 • 4512 просмотра
Оккупанты резко изменили направление движения техники и БК через Мариуполь - АндрющенкоPhotoVideo29 марта, 07:09 • 6134 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 17010 просмотра
В Украине из-за массовой атаки дронов РФ остановились поезда с пассажирамиPhotoVideo08:55 • 7414 просмотра
Иран уничтожил американский самолет E-3 Sentry AWACS на базе в Саудовской АравииPhoto10:35 • 5610 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 17059 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 21860 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 34070 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 48034 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 42623 просмотра
Кабмин направил более 22 млрд грн на защиту критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Кабмин направил 22,35 млрд грн на более чем 600 защитных решений для объектов энергетики и Укрзализныци. Работы включают физическую защиту и децентрализацию.

Кабмин направил более 22 млрд грн на защиту критической инфраструктуры

В Украине продолжаются работы по защите объектов водо-, тепло- и электроснабжения, а также инфраструктуры "Укрзализныци". На это уже выделили 22,35 млрд грн, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Речь идет о более чем 600 отдельных защитных решениях.

По словам Кулебы, сейчас на этих объектах ведутся строительные и подготовительные работы. Государство уже определило, какая именно защита нужна для каждого объекта, и готовится к началу работ на новых локациях.

Для этого провели совещание с участием Агентства восстановления, областных военных администраций, профильных министерств и служб, а также представителей Генштаба.

Как пояснил чиновник, эта работа непростая, ведь речь идет о большом количестве объектов, разных условиях на местах и сложных процедурах. В то же время, по его словам, все службы работают скоординировано и имеют четкий план действий.

Особое внимание уделяется прифронтовым регионам. Кулеба подчеркнул, что времени немного, а россия уже пытается ударами помешать строительству защитных сооружений.

Ответственность на местах - безопасность людей и сохранение техники

- подчеркнул он.

В то же время правительство работает не только над физической защитой. Параллельно в Украине развивают распределенную генерацию, устанавливают резервное питание для систем водо- и теплоснабжения и переходят к более децентрализованной модели работы.

Как отметил Кулеба, повышение устойчивости критической инфраструктуры - это комплексная работа, которая уже продолжается.

Напомним

Вражеские беспилотники повредили производственные мощности группы "Нафтогаз" на Сумщине и вызвали пожар. Пострадавших нет, продолжается ликвидация последствий.

Александра Василенко

