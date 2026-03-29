Кабмін направив понад 22 млрд грн на захист критичної інфраструктури
Київ • УНН
Кабмін спрямував 22,35 млрд грн на понад 600 захисних рішень для об'єктів енергетики та Укрзалізниці. Роботи включають фізичний захист і децентралізацію.
В Україні тривають роботи із захисту об’єктів водо-, тепло- та електропостачання, а також інфраструктури "Укрзалізниці". На це вже виділили 22,35 млрд грн, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.
Деталі
Йдеться про понад 600 окремих захисних рішень.
За словами Кулеби, зараз на цих об’єктах ведуть будівельні та підготовчі роботи. Держава вже визначила, який саме захист потрібен для кожного об’єкта, і готується до початку робіт на нових локаціях.
Для цього провели нараду за участі Агентства відновлення, обласних військових адміністрацій, профільних міністерств і служб, а також представників Генштабу.
Як пояснив урядовець, ця робота непроста, адже йдеться про велику кількість об’єктів, різні умови на місцях і складні процедури. Водночас, за його словами, усі служби працюють скоординовано і мають чіткий план дій.
Особливу увагу приділяють прифронтовим регіонам. Кулеба наголосив, що часу небагато, а росія вже намагається ударами завадити будівництву захисних споруд.
Відповідальність на місцях - безпека людей і збереження техніки
Водночас уряд працює не лише над фізичним захистом. Паралельно в Україні розвивають розподілену генерацію, встановлюють резервне живлення для систем водо- і теплопостачання та переходять до більш децентралізованої моделі роботи.
Як зазначив Кулеба, підвищення стійкості критичної інфраструктури - це комплексна робота, яка вже триває.
Нагадаємо
Ворожі безпілотники пошкодили виробничі потужності групи "Нафтогаз" на Сумщині та спричинили пожежу. Постраждалих немає, триває ліквідація наслідків.