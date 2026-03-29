Четверта атака за чотири дні - росіяни пошкодили активи "Нафтогазу" на Сумщині

російські війська четвертий день поспіль атакують дронами підприємства групи "Нафтогаз". Впродовж минулої доби під ударом опинилися виробничі активи на Сумщині, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає УНН.

За його словами, безпілотники противника пошкодили виробничі потужності та стали причиною пожежі. Однак обійшлося без постраждалих.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати - зазначив Корецький.

Він уточнив, що наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо

28 березня противник вдарив дронами по трьох підприємствах "Нафтогазу", внаслідок чого загинув 55-річний працівник. Роботу обладнання зупинили для ліквідації наслідків.