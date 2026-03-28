росія третю добу масовано атакує газовидобувні об'єкти на Полтавщині, загинув працівник - Нафтогаз
Київ • УНН
Ворог вдарив дронами по трьох підприємствах Нафтогазу, внаслідок чого загинув 55-річний працівник. Роботу обладнання зупинено для ліквідації наслідків.
Третю добу поспіль тривають атаки на газовидобувні об'єкти Нафтогазу на Полтавщині, є загиблий працівник, повідомили у Групі Нафтогаз, пише УНН.
Уже третю добу поспіль російські війська масовано атакують газовидобувні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині. Вночі та вранці ворог бив дронами по трьох виробничих підприємствах
"На жаль, під час однієї з атак росіяни вбили нашого колегу - 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок. Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу. Це вже друга болюча втрата для нас лише цього тижня", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
На місці, як вказано, працюють усі відповідні служби.
"Роботу атакованого обладнання зупинено, триває ліквідація наслідків", - вказали у Нафтогазі.
