росія атакувала газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині - Нафтогаз
Київ • УНН
Ворожий обстріл пошкодив інфраструктуру та спричинив пожежу. Роботу об’єкта зупинено, фахівці ліквідовують наслідки влучань.
росія знову вдарила по газовидобувній інфраструктурі у Полтавській області, повідомили у п'ятницю у Групі Нафтогаз, пише УНН.
Деталі
"Впродовж вчорашнього дня та цієї ночі російські війська атакували об’єкт Групи Нафтогаз на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу", - повідомили у Нафтогазі.
Як зазначається, унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження інфраструктури.
"росіяни не припиняють атаки на нафтогазову інфраструктуру. Впродовж вчорашнього дня та цієї ночі вони били по об’єкту Групи Нафтогаз, який забезпечує видобуток газу на Полтавщині. Внаслідок атаки виникла пожежа. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, роботу об’єкта зупинено", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Як повідомили у Нафтогазі, "фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків".
Лише з початку цього року росія близько 40 разів атакувала інфраструктуру Групи Нафтогаз, зазначив Корецький.
