Російська атака на підприємство на Полтавщині залишила тисячі людей без газу
Київ • УНН
Ворог поцілив у промисловий об'єкт у Полтавському районі, пошкодивши обладнання. Через обстріл понад 5000 абонентів наразі не мають газопостачання.
У Полтавській області російські війська атакували промислове підприємство, є перебої з газопостачанням, повідомив у п'ятницю голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram, пише УНН.
З його слів, "усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки".
Інформації про травмованих чи загиблих не надходило, додав він.
