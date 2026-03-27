Российская атака на предприятие в Полтавской области оставила тысячи людей без газа
Киев • УНН
Враг попал в промышленный объект в Полтавском районе, повредив оборудование. Из-за обстрела более 5000 абонентов сейчас не имеют газоснабжения.
В Полтавской области российские войска атаковали промышленное предприятие, есть перебои с газоснабжением, сообщил в пятницу глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в Telegram, пишет УНН.
По его словам, "все службы работают над ликвидацией последствий атаки".
Информации о травмированных или погибших не поступало, добавил он.
Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 102 запущенных рф дронов27.03.26, 08:38 • 1462 просмотра