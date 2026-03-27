Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 102 запущенных рф дронов

россия ночью запустила по Украине 102 дрона, из них 93 сбиты или подавлены, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 марта (с 18:00 26 марта) враг атаковал 102 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 60 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 93 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях