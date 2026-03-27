Оккупанты потеряли 1000 солдат и 2222 беспилотника за одни сутки
Киев • УНН
Генштаб сообщил о ликвидации тысячи оккупантов и уничтожении более двух тысяч БпЛА. Также враг потерял 68 артиллерийских систем и 217 единиц авто.
За сутки 26 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 2222 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1293170 (+1000) человек ликвидировано
- танков ‒ 11808 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24287 (+9)
- артиллерийских систем ‒ 38863 (+68)
- РСЗО ‒ 1700 (+2)
- средства ПВО ‒ 1337 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 350 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 200611 (+2222)
- крылатые ракеты ‒ 4491 (0)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 85569 (+217)
- специальная техника ‒ 4100 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Украина готова к переговорам, но только без ультиматумов, тогда как Россия пытается использовать диалог для навязывания своих условий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Десятки тысяч людей ежемесячно - Зеленский озвучил потери РФ в войне с Украиной26.03.26, 13:12 • 4258 просмотров