Окупанти втратили 1000 солдатів та 2222 безпілотники за одну добу

Київ • УНН

 • 4148 перегляди

Генштаб повідомив про ліквідацію тисячі окупантів та знищення понад двох тисяч БпЛА. Також ворог втратив 68 артилерійських систем та 217 одиниць авто.

За добу 26 березня російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів та 2222 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1293170 (+1000) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11808 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 24287 (+9)
        • артилерійських систем ‒ 38863 (+68)
          • РСЗВ ‒ 1700 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1337 (0)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 350 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 200611 (+2222)
                    • крилаті ракети ‒ 4491 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 33 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 85569 (+217)
                            • спеціальна техніка ‒ 4100 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Україна готова до переговорів, але лише без ультиматумів, тоді як росія намагається використати діалог для нав’язування своїх умов, заявив президент України Володимир Зеленський.

                              Десятки тисяч людей щомісяця - Зеленський озвучив втрати рф у війні з Україною 26.03.26, 13:12 • 4268 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

