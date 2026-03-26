росія хоче змусити Україну до капітуляції через перемовини - Зеленський

Україна готова до переговорів, але лише без ультиматумів, тоді як росія намагається використати діалог для нав’язування своїх умов. Про це в інтерв’ю заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За його словами, Київ серйозно ставиться до можливості переговорів і виступає за прямий діалог на найвищому рівні.

Українці серйозно ставляться до перемовин. Ми вважаємо, що треба говорити, краще – на рівні лідерів, ми до цього готові - наголосив Зеленський.

Водночас росія, за словами президента, просуває ультимативний сценарій завершення війни.

Росіяни хочуть ультимативного розв’язання військових дій, щоб Україна прийняла їхні умови. Самостійний вихід Збройних Сил України з території, яку ми контролюємо в Донецькій, Луганській областях - заявив він.

Глава держави підкреслив, що навіть для самої росії такий сценарій є надзвичайно дорогим і ризикованим.

Вони розуміють – і ми розуміємо – скільки їм потрібно часу, щоб захопити цю територію з втратами у 28–35 тисяч солдатів на місяць. І ще не факт, що вони її захоплять. Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових - зазначив Зеленський.

Президент також звернув увагу, що для кремля питання втрат – це не лише людський фактор, а й економічний.

Вони не цінують життя людей, але розуміють, що це гроші. Усе це контракти, і це сотні тисяч додаткових втрат - додав він.

За словами Зеленського, саме тому росія намагається діяти через тиск на міжнародних партнерів України.

Вони шукають такий діалог з американцями: "Скажіть українцям – нема за що боротись". Ми знаємо цю риторику і пояснюємо партнерам, чому це не так - підсумував Президент.

