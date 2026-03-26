росія хоче змусити Україну до капітуляції через перемовини - Зеленський

ukenru
Ексклюзив
12:59 • 2142 перегляди
09:53 • 12214 перегляди
25 березня, 18:28 • 30254 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 53760 перегляди
25 березня, 13:57 • 89462 перегляди
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 93916 перегляди
25 березня, 10:45 • 64055 перегляди
25 березня, 09:00 • 64801 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 77565 перегляди
24 березня, 17:38 • 63483 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.4м/с
41%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дмитро Михайленко
Олег Крот
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 15649 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 33304 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 69659 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 45211 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 74343 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Гриби

росія хоче змусити Україну до капітуляції через перемовини - Зеленський

Київ • УНН

 • 2128 перегляди

Президент заявив про готовність до діалогу без ультиматумів та спроби рф нав'язати свої умови. Окупанти прагнуть виходу ЗСУ з Донеччини та Луганщини.

росія хоче змусити Україну до капітуляції через перемовини - Зеленський

Україна готова до переговорів, але лише без ультиматумів, тоді як росія намагається використати діалог для нав’язування своїх умов. Про це в інтерв’ю заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За його словами, Київ серйозно ставиться до можливості переговорів і виступає за прямий діалог на найвищому рівні.

Українці серйозно ставляться до перемовин. Ми вважаємо, що треба говорити, краще – на рівні лідерів, ми до цього готові

- наголосив Зеленський.

Водночас росія, за словами президента, просуває ультимативний сценарій завершення війни.

Росіяни хочуть ультимативного розв’язання військових дій, щоб Україна прийняла їхні умови. Самостійний вихід Збройних Сил України з території, яку ми контролюємо в Донецькій, Луганській областях

- заявив він.

Глава держави підкреслив, що навіть для самої росії такий сценарій є надзвичайно дорогим і ризикованим.

Вони розуміють – і ми розуміємо – скільки їм потрібно часу, щоб захопити цю територію з втратами у 28–35 тисяч солдатів на місяць. І ще не факт, що вони її захоплять. Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових

- зазначив Зеленський.

Президент також звернув увагу, що для кремля питання втрат – це не лише людський фактор, а й економічний.

Вони не цінують життя людей, але розуміють, що це гроші. Усе це контракти, і це сотні тисяч додаткових втрат

- додав він.

За словами Зеленського, саме тому росія намагається діяти через тиск на міжнародних партнерів України.

Вони шукають такий діалог з американцями: "Скажіть українцям – нема за що боротись". Ми знаємо цю риторику і пояснюємо партнерам, чому це не так

- підсумував Президент.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Державний бюджет
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ