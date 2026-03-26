росія хоче змусити Україну до капітуляції через перемовини - Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив про готовність до діалогу без ультиматумів та спроби рф нав'язати свої умови. Окупанти прагнуть виходу ЗСУ з Донеччини та Луганщини.
Україна готова до переговорів, але лише без ультиматумів, тоді як росія намагається використати діалог для нав’язування своїх умов. Про це в інтерв’ю заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За його словами, Київ серйозно ставиться до можливості переговорів і виступає за прямий діалог на найвищому рівні.
Українці серйозно ставляться до перемовин. Ми вважаємо, що треба говорити, краще – на рівні лідерів, ми до цього готові
Водночас росія, за словами президента, просуває ультимативний сценарій завершення війни.
Росіяни хочуть ультимативного розв’язання військових дій, щоб Україна прийняла їхні умови. Самостійний вихід Збройних Сил України з території, яку ми контролюємо в Донецькій, Луганській областях
Глава держави підкреслив, що навіть для самої росії такий сценарій є надзвичайно дорогим і ризикованим.
Вони розуміють – і ми розуміємо – скільки їм потрібно часу, щоб захопити цю територію з втратами у 28–35 тисяч солдатів на місяць. І ще не факт, що вони її захоплять. Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових
Президент також звернув увагу, що для кремля питання втрат – це не лише людський фактор, а й економічний.
Вони не цінують життя людей, але розуміють, що це гроші. Усе це контракти, і це сотні тисяч додаткових втрат
За словами Зеленського, саме тому росія намагається діяти через тиск на міжнародних партнерів України.
Вони шукають такий діалог з американцями: "Скажіть українцям – нема за що боротись". Ми знаємо цю риторику і пояснюємо партнерам, чому це не так
Дефіцит бюджету рф в 2026 році мав становити 100 млрд доларів - Зеленський26.03.26, 11:47 • 2738 переглядiв