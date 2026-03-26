россия хочет принудить Украину к капитуляции через переговоры - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил о готовности к диалогу без ультиматумов и попыток рф навязать свои условия. Оккупанты стремятся к выходу ВСУ из Донецкой и Луганской областей.
Украина готова к переговорам, но только без ультиматумов, тогда как Россия пытается использовать диалог для навязывания своих условий. Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
По его словам, Киев серьезно относится к возможности переговоров и выступает за прямой диалог на высшем уровне.
Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что нужно говорить, лучше – на уровне лидеров, мы к этому готовы
В то же время Россия, по словам президента, продвигает ультимативный сценарий завершения войны.
Россияне хотят ультимативного разрешения военных действий, чтобы Украина приняла их условия. Самостоятельный выход Вооруженных Сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой, Луганской областях
Глава государства подчеркнул, что даже для самой России такой сценарий является чрезвычайно дорогим и рискованным.
Они понимают – и мы понимаем – сколько им нужно времени, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28–35 тысяч солдат в месяц. И еще не факт, что они ее захватят. Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных
Президент также обратил внимание, что для Кремля вопрос потерь – это не только человеческий фактор, но и экономический.
Они не ценят жизнь людей, но понимают, что это деньги. Все это контракты, и это сотни тысяч дополнительных потерь
По словам Зеленского, именно поэтому Россия пытается действовать через давление на международных партнеров Украины.
Они ищут такой диалог с американцами: "Скажите украинцам – не за что бороться". Мы знаем эту риторику и объясняем партнерам, почему это не так
Дефицит бюджета рф в 2026 году должен был составлять 100 млрд долларов - Зеленский26.03.26, 11:47 • 2394 просмотра