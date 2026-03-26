$43.870.0550.850.04
ukenru
09:53 • 9396 просмотра
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
53%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Эксклюзив
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джером Пауэлл
Ольга Стефанишина
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Грибы

россия хочет принудить Украину к капитуляции через переговоры - Зеленский

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Президент заявил о готовности к диалогу без ультиматумов и попыток рф навязать свои условия. Оккупанты стремятся к выходу ВСУ из Донецкой и Луганской областей.

Украина готова к переговорам, но только без ультиматумов, тогда как Россия пытается использовать диалог для навязывания своих условий. Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

По его словам, Киев серьезно относится к возможности переговоров и выступает за прямой диалог на высшем уровне.

Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что нужно говорить, лучше – на уровне лидеров, мы к этому готовы

- подчеркнул Зеленский.

В то же время Россия, по словам президента, продвигает ультимативный сценарий завершения войны.

Россияне хотят ультимативного разрешения военных действий, чтобы Украина приняла их условия. Самостоятельный выход Вооруженных Сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой, Луганской областях

- заявил он.

Глава государства подчеркнул, что даже для самой России такой сценарий является чрезвычайно дорогим и рискованным.

Они понимают – и мы понимаем – сколько им нужно времени, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28–35 тысяч солдат в месяц. И еще не факт, что они ее захватят. Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных

- отметил Зеленский.

Президент также обратил внимание, что для Кремля вопрос потерь – это не только человеческий фактор, но и экономический.

Они не ценят жизнь людей, но понимают, что это деньги. Все это контракты, и это сотни тысяч дополнительных потерь

- добавил он.

По словам Зеленского, именно поэтому Россия пытается действовать через давление на международных партнеров Украины.

Они ищут такой диалог с американцами: "Скажите украинцам – не за что бороться". Мы знаем эту риторику и объясняем партнерам, почему это не так

- подытожил Президент.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Государственный бюджет
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев