россия хочет принудить Украину к капитуляции через переговоры - Зеленский

Украина готова к переговорам, но только без ультиматумов, тогда как Россия пытается использовать диалог для навязывания своих условий. Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, Киев серьезно относится к возможности переговоров и выступает за прямой диалог на высшем уровне.

Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что нужно говорить, лучше – на уровне лидеров, мы к этому готовы

В то же время Россия, по словам президента, продвигает ультимативный сценарий завершения войны.

Россияне хотят ультимативного разрешения военных действий, чтобы Украина приняла их условия. Самостоятельный выход Вооруженных Сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой, Луганской областях

Глава государства подчеркнул, что даже для самой России такой сценарий является чрезвычайно дорогим и рискованным.

Они понимают – и мы понимаем – сколько им нужно времени, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28–35 тысяч солдат в месяц. И еще не факт, что они ее захватят. Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных

Президент также обратил внимание, что для Кремля вопрос потерь – это не только человеческий фактор, но и экономический.

Они не ценят жизнь людей, но понимают, что это деньги. Все это контракты, и это сотни тысяч дополнительных потерь

По словам Зеленского, именно поэтому Россия пытается действовать через давление на международных партнеров Украины.

Они ищут такой диалог с американцами: "Скажите украинцам – не за что бороться". Мы знаем эту риторику и объясняем партнерам, почему это не так