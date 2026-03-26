Совместная санкционная политика разных стран прямо влияла на уменьшение возможностей для россии - например, за счет уменьшения заработков от продажи энергетики. И хотя россияне обходили санкции, так или иначе доходов было меньше, соответственно, и меньше денег направлялось на оборонный сектор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Le Monde, которое дал Президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил глава государства, дефицит российского бюджета увеличивался из года в год. Самый большой - на начало 2026 года.

На конец 2025 года у россиян было 83 миллиарда дефицита, плюс 19, которые они перенесли на начало 2026-го. Согласно нашим прогнозам, на 2026 год дефицит должен был составлять около 100 миллиардов долларов США - отметил Зеленский.

Теперь же, после облегчения санкций для энергетического сектора российской федерации, а именно - с нефтепродуктов, их заработки измеряются миллиардами. По словам Владимира Зеленского, это точно не помогает уменьшению интенсивности боевых действий в Украине, а также в Иране, ведь россия теми или иными возможностями будет помогать иранскому режиму.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия пыталась шантажировать Соединенные Штаты, предлагая прекратить обмен военными разведывательными данными с Ираном, если взамен Вашингтон отрежет Украину от своих разведывательных данных.