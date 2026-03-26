Дефіцит бюджету рф в 2026 році мав становити 100 млрд доларів - Зеленський
Київ • УНН
Санкції проти енергетики рф суттєво зменшують фінансування оборонного сектору ворога. Проте полегшення обмежень на нафтопродукти дає росії нові мільярди.
Спільна санкційна політика різних країн прямо впливала на зменшення можливостей для росії - наприклад, за рахунок зменшення заробітків від продажу енергетики. І хоча росіяни обходили санкції, так чи інакше доходів було менше, відповідно, і менше грошей прямувало на оборонний сектор. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтервʼю Le Monde, яке дав Президент України Володимир Зеленський.
Деталі
Як зазначив глава держави, дефіцит російського бюджету збільшувався з року в рік. Найбільший - на початок 2026 року.
На кінець 2025 року в росіян було 83 мільярди дефіциту, плюс 19, які вони перенесли на початок 2026-го. Відповідно до наших прогнозів, на 2026 рік дефіцит мав складати близько 100 мільярдів доларів США
Тепер же, після полегшення санкцій для енергетичного сектору російської федерації, а саме - з нафтопродуктів, їхні заробітки вимірюються мільярдами. За словами Володимира Зеленського, це точно не допомагає зменшенню інтенсивності бойових дій в Україні, а також в Ірані, адже росія тими чи іншими можливостями буде допомагати іранському режиму.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи припинити обмін військовими розвідувальними даними з Іраном, якщо натомість Вашингтон відріже Україну від своїх розвідувальних даних.