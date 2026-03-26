Дефіцит бюджету рф в 2026 році мав становити 100 млрд доларів - Зеленський

Спільна санкційна політика різних країн прямо впливала на зменшення можливостей для росії - наприклад, за рахунок зменшення заробітків від продажу енергетики. І хоча росіяни обходили санкції, так чи інакше доходів було менше, відповідно, і менше грошей прямувало на оборонний сектор. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтервʼю Le Monde, яке дав Президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, дефіцит російського бюджету збільшувався з року в рік. Найбільший - на початок 2026 року.

На кінець 2025 року в росіян було 83 мільярди дефіциту, плюс 19, які вони перенесли на початок 2026-го. Відповідно до наших прогнозів, на 2026 рік дефіцит мав складати близько 100 мільярдів доларів США