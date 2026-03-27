Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 102 запущених рф дронів
Київ • УНН
Сили оборони знищили 93 ворожі БпЛА різних типів під час нічної атаки. Зафіксовано дев'ять влучань на восьми локаціях і падіння уламків у чотирьох місцях.
росія вночі запустила по Україні 102 дрони, з них 93 збито або придушено, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 березня (з 18:00 26 березня) ворог атакував 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях
