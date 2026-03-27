россия атаковала газодобывающую инфраструктуру в Полтавской области - Нафтогаз
Киев • УНН
Вражеский обстрел повредил инфраструктуру и вызвал пожар. Работа объекта остановлена, специалисты ликвидируют последствия попаданий.
россия снова нанесла удар по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области, сообщили в пятницу в Группе Нафтогаз, пишет УНН.
Детали
"В течение вчерашнего дня и этой ночью российские войска атаковали объект Группы Нафтогаз на Полтавщине, который обеспечивает добычу газа", - сообщили в Нафтогазе.
Как отмечается, в результате обстрелов зафиксированы повреждения инфраструктуры.
"россияне не прекращают атаки на нефтегазовую инфраструктуру. В течение вчерашнего дня и этой ночью они били по объекту Группы Нафтогаз, который обеспечивает добычу газа на Полтавщине. В результате атаки возник пожар. Оборудование получило существенные повреждения, работа объекта остановлена", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Как сообщили в Нафтогазе, "специалисты уже работают над ликвидацией последствий".
Только с начала этого года россия около 40 раз атаковала инфраструктуру Группы Нафтогаз, отметил Корецкий.
Российская атака на предприятие в Полтавской области оставила тысячи людей без газа27.03.26, 09:29 • 2814 просмотров