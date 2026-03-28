россия третьи сутки массированно атакует газодобывающие объекты в Полтавской области, погиб работник - Нафтогаз
Киев • УНН
Враг ударил дронами по трем предприятиям Нафтогаза, в результате чего погиб 55-летний работник. Работа оборудования остановлена для ликвидации последствий.
Третьи сутки подряд продолжаются атаки на газодобывающие объекты Нафтогаза на Полтавщине, есть погибший работник, сообщили в Группе Нафтогаз, пишет УНН.
Уже третьи сутки подряд российские войска массированно атакуют газодобывающие активы Группы Нафтогаз на Полтавщине. Ночью и утром враг бил дронами по трем производственным предприятиям
"К сожалению, во время одной из атак россияне убили нашего коллегу - 55-летнего Романа Чмыхуна, оператора технологических установок. Глубокие соболезнования родным, близким и всему коллективу. Это уже вторая болезненная потеря для нас только на этой неделе", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
На месте, как указано, работают все соответствующие службы.
"Работа атакованного оборудования остановлена, продолжается ликвидация последствий", - указали в Нафтогазе.
