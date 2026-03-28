Враг вторую ночь подряд атаковал Полтавскую область, есть жертва

Полтавский район на Полтавщине вторую ночь подряд под атакой рф, есть попадания в промышленные объекты, известно об одном погибшем, сообщил в субботу глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивнич в Telegram, пишет УНН.

В течение ночи вражеские БпЛА атаковали Полтавщину. Зафиксировано попадание в жилой дом и в промышленные объекты в Полтавском районе. К сожалению, один человек погиб - написал Дьякивнич.

Накануне враг также попал в промышленный объект в Полтавском районе, повредив оборудование и вызвав перебои с газом. В Нафтогазе сообщили, что россия атаковала газодобывающую инфраструктуру на Полтавщине.