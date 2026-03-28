Ворог другу ніч поспіль атакував Полтавщину, є жертва
Київ • УНН
Ворог атакував Полтавський район БпЛА, поціливши у житловий будинок та промислові об'єкти. Внаслідок ударів загинула одна людина.
Полтавський район на Полтавщині другу ніч поспіль під атакою рф, є влучання у промислові об'єкти, відомо про одного загиблого, повідомив у суботу голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram, пише УНН.
Протягом ночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. Зафіксовано влучання у житловий будинок та у промислові обʼєкти у Полтавському районі. На жаль, одна людина загинула
Доповнення
Напередодні ворог також поцілив у промисловий об'єкт у Полтавському районі, пошкодивши обладнання і викликавши перебої з газом. У Нафтогазі повідомили, що росія атакувала газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині.