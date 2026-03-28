Ворог другу ніч поспіль атакував Полтавщину, є жертва

Полтавський район на Полтавщині другу ніч поспіль під атакою рф, є влучання у промислові об'єкти, відомо про одного загиблого, повідомив у суботу голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram, пише УНН.

Протягом ночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. Зафіксовано влучання у житловий будинок та у промислові обʼєкти у Полтавському районі. На жаль, одна людина загинула